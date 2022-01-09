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Daily Mail (Великобритания): после прибытия в Казахстан российских десантников стрельба прекратилась

Daily Mail (Великобритания): после прибытия в Казахстан российских десантников стрельба прекратилась

Примерно 2500 солдат из состава миротворческих сил возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казахстан, чтобы помочь подавить кровопролитные протесты, о чем сегодня сообщил секретариат этого блока.

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