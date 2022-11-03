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Холунн о сокращении дистанций у мужчин: «Рад, что мне 33 года, а не 23. Я потерял бы мотивацию, если бы сегодня был молодым лыжником»

Трехкратный чемпион мира Ханс Кристер Холунн поделился мнением о последних реформах в лыжных гонках. С нового сезона Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) уравняла длину дистанций у женщин и мужчин.

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