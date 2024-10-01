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Татар-информ

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Девочка спасла раненного подростка во время обстрелов в Горловке

Во время обстрела в Горловке, помощь смертельно раненному подростку оказала девочка. Как сообщают РИА Новости, мать девочки рассказала, что дочери в руку попал осколок, но она до последнего пыталась оживить мальчика.

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