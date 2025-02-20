Сила в правде
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Сила в правде

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Тренировки на шведской лестнице: упражнения для детей и взрослых

Тренировки на шведской лестнице: упражнения для детей и взрослых

В каждом доме или спортивном зале можно встретить этот простой, но гениальный снаряд. Сочетая в себе минимум пространства и максимум возможностей, шведская лестница с турником давно переросла рамки детской гимнастики и стала мощным инструментом для всестороннего физического развития.

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