Тренировки на шведской лестнице: упражнения для детей и взрослых

В каждом доме или спортивном зале можно встретить этот простой, но гениальный снаряд. Сочетая в себе минимум пространства и максимум возможностей, шведская лестница с турником давно переросла рамки детской гимнастики и стала мощным инструментом для всестороннего физического развития.