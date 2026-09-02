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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жулин о лишении Кондратюка нейтрального статуса: «Это двойные стандарты. К нашей стране относятся предвзято»

Тренер Александр Жулин высказался о лишении фигуриста Марка Кондратюка нейтрального статуса. Кондратюк должен был выступить на турнире Kinoshita Group Cup в Токио на этой неделе.

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