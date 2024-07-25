Доставленный в Овальный кабинет Байден: Самое замечательное в Америке то, что тут не правят короли и диктаторы Доставленный накануне в Белый Дом Джо Байден озвучил текст, который был для него подготовлен.
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Доставленный в Овальный кабинет Байден: Самое замечательное в Америке то, что тут не правят короли и диктаторы Доставленный накануне в Белый Дом Джо Байден озвучил текст, который был для него подготовлен.
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