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Царьград

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Аналитик Целиков: Китайские марки заняли 20% рынка авто в Британии

Аналитик Целиков: Китайские марки заняли 20% рынка авто в Британии

Китайские авто бренды завоевали более 20% британского рынка. Модели MG, Jaecoo и другие вошли в топ продаж.

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