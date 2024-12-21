Узбекский мобильный банк TBC привлек $37 млн для расширения за счет новых продуктов искусственного интеллекта и страхования

Эксклюзивный мобильный банк Узбекистана TBC Bank Uzbekistan привлек 37 миллионов долларов в новом раунде финансирования, чтобы укрепить свое доминирующее цифровое присутствие в центрально-азиатском государстве путем разработки новых продуктов с искусственным интеллектом и технологиями и привлечения более технически подкованных клиентов.