Узбекский мобильный банк TBC привлек $37 млн для расширения за счет новых продуктов искусственного интеллекта и страхования

Эксклюзивный мобильный банк Узбекистана TBC Bank Uzbekistan привлек 37 миллионов долларов в новом раунде финансирования, чтобы укрепить свое доминирующее цифровое присутствие в центрально-азиатском государстве путем разработки новых продуктов с искусственным интеллектом и технологиями и привлечения более технически подкованных клиентов.
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