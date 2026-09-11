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Телерадиокомпания «Хабар» опровергла подачу Казахстаном заявки на Евровидение

Телерадиокомпания «Хабар» опровергла подачу Казахстаном заявки на Евровидение

Государственная телерадиокомпания «Хабар» опровергла подачу Казахстаном заявки на участие в музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2027 году.

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