Более 9 тыс сотрудников столичных больниц научатся работе в «цифровых клиниках»

РИАМО – 17 ноя. Всего более 9 тысяч сотрудников столичных больниц научатся работать в «цифровых клиниках» до конца 2023 года, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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