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Журналист Христофору: заявление Путина о цене на газ жёсткое, но верное

Журналист Христофору: заявление Путина о цене на газ жёсткое, но верное

Заявление президента России Владимира Путина о цене на газ является жёстким, но верным. Так на высказывание российского лидера отреагировал кипрский журналист Алекс Христофору.

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