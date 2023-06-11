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WSJ: Украинский офицер сообщил о недостатке западной техники

WSJ: Украинский офицер сообщил о недостатке западной техники

Один из офицеров Вооружённых сил киевского режима поделился данными о том, что бронированную технику держав запада создавали ради ведения сражений в городах и пустынной местности.

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