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Кудрявцева и Каранкевич снялись с этапа юниорского Гран-при в Линце из-за травмы партнерши

Этап соревнований проходит сейчас в австрийском Линце. Кудрявцева и Каранкевич представляют сборную Кипра в танцах на льду.

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