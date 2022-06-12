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В Италии рассказали о возможном присутствии оспы обезьян в человеческой сперме

В Италии рассказали о возможном присутствии оспы обезьян в человеческой сперме

Генеральный директор Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani Франческо Вайя заявил, что вирус оспы обезьян может находиться в одном из компонентов спермы, передает ТАСС со ссылкой на официальное сообщение организации.

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