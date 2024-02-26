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Позитив для оптимистов

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Зачем Россия собирается заново делить с США Берингов пролив

Зачем Россия собирается заново делить с США Берингов пролив

  В Госдуме предложили денонсировать соглашение Шеварднадзе – Бейкера, согласно которому проходит разграничение вод в Беринговом проливе между Россией и США.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Наподписывали!
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13 час.
ЕБ
Елена Бреслова
Пиндосам лучше согласиться, а то ещё и Аляску потребуем!
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1 час.
АндрейБорков
Хвати заниматься словоблудием, пора действовать решительно и бесповоротно! От этих мечтаний ни чего не измениться, только конкретные действия и только решительные действия решат в нужном направлении эту проблему.
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7 мин.

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