Зачем Россия собирается заново делить с США Берингов пролив

Пиндосам лучше согласиться, а то ещё и Аляску потребуем!

АндрейБорков

Хвати заниматься словоблудием, пора действовать решительно и бесповоротно! От этих мечтаний ни чего не измениться, только конкретные действия и только решительные действия решат в нужном направлении эту проблему.