Царьград

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Власти рассказали, на какие улицы в 2023 году перенесут первомайскую эстафету в Иванове

Власти рассказали, на какие улицы в 2023 году перенесут первомайскую эстафету в Иванове

Проспекты Ленина и Шереметевский решено не использовать вовсе.Ивановская мэрия обнародовала новый маршрут легкоатлетической эстафеты «Рабочий край», забега «Красный рубин в Золотом кольце» и велопробега, которые состоятся в столице региона 1 мая.

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