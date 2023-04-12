Власти рассказали, на какие улицы в 2023 году перенесут первомайскую эстафету в Иванове

Проспекты Ленина и Шереметевский решено не использовать вовсе.Ивановская мэрия обнародовала новый маршрут легкоатлетической эстафеты «Рабочий край», забега «Красный рубин в Золотом кольце» и велопробега, которые состоятся в столице региона 1 мая.