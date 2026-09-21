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Рязанские новости

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За неделю в областную больницу обратились 1154 человека

За неделю в областную больницу обратились 1154 человека

За неделю в больницу обратились 1154 человека, среди которых 375 поступили экстренно, 418 — планово, а 361 получили амбулаторную помощь.

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