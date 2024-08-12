Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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ВСУ продолжают терять территории по всей Донецкой области, карта боевых действий

ВСУ продолжают терять территории по всей Донецкой области, карта боевых действий

11.08.2024 Главные новости СВО, фронтовая сводка, актуальная карта боевых действий, сводка боевых действий на вечер 11 августа 2024 года — в нашем материале.

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Комментарии
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BV
Boris Voronin
Нужно поразить ВСЕ военно-технические объекты в хохляндии!!! Хватит поставлять им ГАЗ!!! Гейропа пусть тоже замёрзнет этой зимой, ВСЁ по законам ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ - разорвать ВСЕ дипломатические отношения со странами поставляющим вооружение и финансирующих бандеровскую сволочь!!!
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11 час.
Николай Алимкин
Когда человек разговаривает сам с собою-это называется шизофрения. Вы кому свой текст написали?
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10 час.
Vlad
Объективно вопрос не стоит в &quot; более-менее выгодных позициях&quot;! Ситуацию нужно решать радикально! Создать милитаризованную зону, гражданских отселить выделив им полноценное жилье и компенсацию за потерянное, средства взять из сверх прибылей компаний недропользователей. Эту &quot;санитарную&quot; зону скрытно обустроить инженерными войсками до состоятяния &quot; да ну нахрен тут ходить&quot;!
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4 час.

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