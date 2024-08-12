11.08.2024 Главные новости СВО, фронтовая сводка, актуальная карта боевых действий, сводка боевых действий на вечер 11 августа 2024 года — в нашем материале.
ВСУ продолжают терять территории по всей Донецкой области, карта боевых действий
Комментарии
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BV
Boris Voronin
Нужно поразить ВСЕ военно-технические объекты в хохляндии!!! Хватит поставлять им ГАЗ!!! Гейропа пусть тоже замёрзнет этой зимой, ВСЁ по законам ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ - разорвать ВСЕ дипломатические отношения со странами поставляющим вооружение и финансирующих бандеровскую сволочь!!!
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11 час.
Николай Алимкин
Когда человек разговаривает сам с собою-это называется шизофрения. Вы кому свой текст написали?
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10 час.
Vlad
Объективно вопрос не стоит в " более-менее выгодных позициях"! Ситуацию нужно решать радикально! Создать милитаризованную зону, гражданских отселить выделив им полноценное жилье и компенсацию за потерянное, средства взять из сверх прибылей компаний недропользователей. Эту "санитарную" зону скрытно обустроить инженерными войсками до состоятяния " да ну нахрен тут ходить"!
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4 час.
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