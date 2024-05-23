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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Социальное такси в Ноябрьске стали вызывать вдвое чаще

Социальное такси в Ноябрьске стали вызывать вдвое чаще

Жители Ноябрьска стали в два раза чаще вызывать социальное такси. Об этом сообщило издание «МИГ ТВ». Согласно приводимым данным, с начала года услугами такого транспорта воспользовались почти 700 раз, в то время как в аналогичном периоде предыдущего года этот показатель был вдвое ниже и составлял 345 вызовов.

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