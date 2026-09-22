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Новости Тамбова

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ХК "Тамбов" потерпел разгромное поражение от "Калуги"

ХК "Тамбов" потерпел разгромное поражение от "Калуги"

Хоккейный клуб "Тамбов" провёл выездной матч регулярного чемпионата против ХК "Калуга". Встреча завершилась крупным поражением тамбовской команды.

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