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Госдеп: Рубио в беседе с Лавровым упомянул обмен пленными между РФ и Киевом

Госдеп: Рубио в беседе с Лавровым упомянул обмен пленными между РФ и Киевом

Американский госсекретарь Марко Рубио в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым приветствовал обмен пленными по формуле «1000 на 1000», который недавно провели Россия и Украина, сообщил Госдепартамент США.

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