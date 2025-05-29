Госдеп: Рубио в беседе с Лавровым упомянул обмен пленными между РФ и Киевом

Американский госсекретарь Марко Рубио в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым приветствовал обмен пленными по формуле «1000 на 1000», который недавно провели Россия и Украина, сообщил Госдепартамент США.
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