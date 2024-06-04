В шоке от звезды: почему у Джей Ло не вышло триумфального возвращения на сцену

В соцсетях раскритиковали решение Дженнифер Лопес отменить тур за несколько недель до его старта. Певица должна была отправиться с концертами по Северной Америке 26 июня в поддержку первого за 10 лет студийного альбома «This Is Me… Now», но приняла решение «побыть со своими детьми, семьей и близкими друзьями».