Про чулки
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Про чулки

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Как на протяжении десятилетий людей убеждали в том, что синтетика лучше шерсти

С момента изобретения первого в мире полностью искусственного волокна, нейлона, Уоллесом Карозрсом и его исследовательской группой в компании DuPont в 1935 году, химические корпорации и производители текстиля используют сложные, многоуровневые маркетинговые стратегии, чтобы позиционировать синтетические волокна как превосходную альтернативу традиционным натуральным материалам, таким как шерсть, шёлк и хлопок.

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