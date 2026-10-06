Как на протяжении десятилетий людей убеждали в том, что синтетика лучше шерсти

С момента изобретения первого в мире полностью искусственного волокна, нейлона, Уоллесом Карозрсом и его исследовательской группой в компании DuPont в 1935 году, химические корпорации и производители текстиля используют сложные, многоуровневые маркетинговые стратегии, чтобы позиционировать синтетические волокна как превосходную альтернативу традиционным натуральным материалам, таким как шерсть, шёлк и хлопок.