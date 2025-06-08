«Лего» для взрослых» Винтовка AR-15: плюсы, минусы и улучшения Стрелок с очередной «аркой» — винтовкой компании «Rock-River-Arms» LAR-PDS.
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«Лего» для взрослых» Винтовка AR-15: плюсы, минусы и улучшения Стрелок с очередной «аркой» — винтовкой компании «Rock-River-Arms» LAR-PDS.
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