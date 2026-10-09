Молжаниновские ...
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Молжаниновские вести

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Расписание поездов на МЦД-3 от Новоподрезково и Молжаниново изменится 10 и 11 октября

График движения поездов на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) изменится 10 и 11 октября, что должны учитывать при планировании поездок жители Молжаниновского района.

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