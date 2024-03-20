В Мангистау готовятся к пожароопасному сезону лесостепных пожаров

На этой неделе департамент по ЧС, управление природных ресурсов и регулирования природопользования, региональная инспекция и сотрудники лесных учреждений Бейнеу, Сам провели заседание в режиме видео-конференции с Министерством по чрезвычайным ситуациям РК и Министерством экологии и природных ресурсов на тему «Подготовка к пожароопасному периоду».