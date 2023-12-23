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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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CD Projekt в равной степени относилась к главным героям Cyberpunk 2077 – мужчине и женщи...

CD Projekt в равной степени относилась к главным героям Cyberpunk 2077 – мужчине и женщи...

CD Projekt в равной степени относилась к главным героям Cyberpunk 2077 – мужчине и женщинеВ Cyberpunk 2077 игроки смогут выбрать мужскую или женскую версию протагониста Ви, но разработчики CD Projekt Red с самого начала создания игры делали так, чтобы они оба были одинаково актуальны.

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