CD Projekt в равной степени относилась к главным героям Cyberpunk 2077 – мужчине и женщи...

CD Projekt в равной степени относилась к главным героям Cyberpunk 2077 – мужчине и женщинеВ Cyberpunk 2077 игроки смогут выбрать мужскую или женскую версию протагониста Ви, но разработчики CD Projekt Red с самого начала создания игры делали так, чтобы они оба были одинаково актуальны.
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