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Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Поражает, что «Ред Булл» оставляет Переса, учитывая то, как поступили с де Врисом»

Нидерландский гонщик, выступавший в «Формуле-1», отметил увеличивающееся отставание Переса от Макса Ферстаппена и вспомнил стремительное увольнение Ника де Вриса из «Альфа Таури».

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