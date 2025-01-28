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  • Evgeni Velesik
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    Ну судя по ушам и хвосту, этому мосту явно помогли сломаться каким нибудь большегрузом весом тонн за 30.Сложился пополам....

Режим повышенной готовности. Популярный туристический район Приморья остался без света

Режим повышенной готовности. Популярный туристический район Приморья остался без света

В Хасанском районе произошло массовое отключение электричества из-за осадков и сильного ветра. Жители муниципалитета с самого утра жалуются на перебои, и до сих пор полностью обесточены сразу два поселка, сообщает PRIMPRESS.

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