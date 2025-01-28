Режим повышенной готовности. Популярный туристический район Приморья остался без света

В Хасанском районе произошло массовое отключение электричества из-за осадков и сильного ветра. Жители муниципалитета с самого утра жалуются на перебои, и до сих пор полностью обесточены сразу два поселка, сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии