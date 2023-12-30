Прерван трехлетний растущий тренд нефти

Впервые с 2020-го года нефть завершила год снижением на 10%. Это парадоксальный результат, учитывая старания стан ОПЕК по снижению добычи и развитие ближневосточного конфликта, на который и пришелся основной спад стоимости барреля.
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