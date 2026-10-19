МОСКВА, 18 октября, ФедералПресс. Администрация США рассматривает возобновление крупных закупок российского газа Европой как часть масштабного плана по урегулированию конфликта на Украине.
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