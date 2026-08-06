Терпение Трампа лопнуло. От Хегсета потребовали объяснений

Раздражение Дональда Трампа затяжной войной с Ираном вылилось в конфликт с Питом Хегсетом, пишет WP. На закрытой встрече в Кэмп-Дэвиде президент потребовал объяснить, почему его ввели в заблуждение относительно критического дефицита ракет и систем ПВО.