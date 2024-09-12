Стояногло: "Главную оценку реформам должны давать простые граждане, а не политики"

Главную оценку проводимым в Молдове реформам должны давать их бенефициары - простые граждане, а не политики, и тот факт, что реформа получает внешнюю поддержку, не означает автоматически, что это поистине проевропейская реформа.
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