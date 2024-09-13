СК: имущество директора парка "Патриот" Ахмедова арестовано

Имущество директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и другого фигуранта дела о мошенничестве и заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимира Шестерова арестовано на сумму свыше 60 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии