ФСБ: задержанная в Севастополе вступила в батальон БАРС и планировала теракт

Женщина, задержанная в Севастополе сотрудниками Федеральной службы безопасности России, на допросе призналась, что по заданию Службы безопасности Украины вступила в добробат спецназначения БАРС и планировала теракт.
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