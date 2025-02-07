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ФСБ: задержанная в Севастополе вступила в батальон БАРС и планировала теракт

ФСБ: задержанная в Севастополе вступила в батальон БАРС и планировала теракт

Женщина, задержанная в Севастополе сотрудниками Федеральной службы безопасности России, на допросе призналась, что по заданию Службы безопасности Украины вступила в добробат спецназначения БАРС и планировала теракт.

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