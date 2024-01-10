Целая стена из зелени! Прикрути бутылки к доскам и собирай урожай

Возедите целую стену из зелени на участке! И тогда она всегда будет в достатке в семье. Нехитрая конструкция делается очень легко, а используется потом круглый год! Просто прикрутите бутылки к доскам, посадите семена и постоянно собирайте урожай в малоуходном вертикальном огороде.