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Абаскаль о «Спартаке»: «Спартак» был 10-м, а теперь бьется за титул – и это почти без изменений в составе. Высокая культура труда, уважение игроков к клубу и фанатам дают результат»

Абаскаль о «Спартаке»: «Спартак» был 10-м, а теперь бьется за титул – и это почти без изменений в составе. Высокая культура труда, уважение игроков к клубу и фанатам дают результат»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил силу команды. «Каждый тренер сталкивается с вызовами.

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