Комитет по транспорту Петербурга поздравил Кирилла Полякова с 51-летием

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга в лице председателя Валентина Енокаева, а также коллективы всех подведомственных учреждений поздравили вице-губернатора города Кирилла Полякова с днем рождения, подчеркнув его заслуги в развитии транспортной сферы города.