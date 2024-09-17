Комитет по транспорту Петербурга поздравил Кирилла Полякова с 51-летием

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга в лице председателя Валентина Енокаева, а также коллективы всех подведомственных учреждений поздравили вице-губернатора города Кирилла Полякова с днем рождения, подчеркнув его заслуги в развитии транспортной сферы города.
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