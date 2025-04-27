Молодёжь всё чаще теряет веру в ценность высшего образования, сообщает Indeed.

Среди причин называют рост стоимости обучения за последние 20 лет на 32–45% с учётом инфляции, а также проблему студенческих долгов: 52% американцев заканчивают университеты с кредитами, а 38% считают, что долги перечеркнули пользу от диплома.
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