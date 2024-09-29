Стефано Доменикали о будущем Гран-при Италии: «Организаторам нужно идти дальше – улучшать трибуны, паддок»

Доменикали высказался о будущем Гран-при Италии в «Ф-1». Руководитель «Формулы-1» отметил прогресс организаторов Гран-при Италии в подготовке трассы, но при этом заявил, что работа по модернизации автодрома должна продолжиться: «В Монце слишком долго жили прошлым.