НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

153 подписчика

Стефано Доменикали о будущем Гран-при Италии: «Организаторам нужно идти дальше – улучшать трибуны, паддок»

Доменикали высказался о будущем Гран-при Италии в «Ф-1». Руководитель «Формулы-1» отметил прогресс организаторов Гран-при Италии в подготовке трассы, но при этом заявил, что работа по модернизации автодрома должна продолжиться: «В Монце слишком долго жили прошлым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх