Для потерявших работу сотрудников тамбовского Wildberries организовали "горячую линию"

Сотрудники Wildberries, которые остались без работы после террористической атаки украинского режима на логистический комплекс в Котовске, могут воспользоваться государственной поддержкой в сфере занятости.
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