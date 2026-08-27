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Новости Тамбова

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Для потерявших работу сотрудников тамбовского Wildberries организовали "горячую линию"

Для потерявших работу сотрудников тамбовского Wildberries организовали "горячую линию"

Сотрудники Wildberries, которые остались без работы после террористической атаки украинского режима на логистический комплекс в Котовске, могут воспользоваться государственной поддержкой в сфере занятости.

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