Более 70% дорог в Республике Алтай оснащены твердым покрытием

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в Республике Алтай составляет 6,6 тысячи километров, сообщил Алтайкрайстат.
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