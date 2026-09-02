В России доступ к банковским и другим приложениям с личными данными пользователей могут дать «Алисе»

ИИ-помощник «Яндекса» может получить расширенные права при предустановке на мобильные устройства Минцифры обсуждает новые правила предустановки отечественных приложений на устройства, ввозимые в Россию, о чем пишет Коммерсантъ.
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