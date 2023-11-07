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Военное обозрение

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На Купянском направлении ВС РФ продвинулись на два километра со стороны пгт Боровая

На Купянском направлении ВС РФ продвинулись на два километра со стороны пгт Боровая

Российские войска продолжают теснить противника на Купянском направлении. Военкоры сообщают о продвижении ВС РФ еще на два километра со стороны пгт Боровая возле Оскольского водохранилища после прорыва двух участков обороны ВСУ.

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