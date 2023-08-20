Спички - не игрушка

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"Свирепые птички" - перестанут нести яички. "Фестиль" "весеу" по "дронам" закончился их полным сломом

"Свирепые птички" - перестанут нести яички. "Фестиль" "весеу" по "дронам" закончился их полным сломом

Драмтеатр в Чернигове был таким.  Все научились в наши дни маскироваться. Даже мелкие "птахи" под никами "дрон", пытаются сильно-сильно замаскироваться не только в своем гнезде, но и в процессе вылета и ознакомления с окружающей обстановкой вокруг.

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