"Свирепые птички" - перестанут нести яички. "Фестиль" "весеу" по "дронам" закончился их полным сломом

Драмтеатр в Чернигове был таким. Все научились в наши дни маскироваться. Даже мелкие "птахи" под никами "дрон", пытаются сильно-сильно замаскироваться не только в своем гнезде, но и в процессе вылета и ознакомления с окружающей обстановкой вокруг.
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