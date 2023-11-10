Экономика, глупцы! (с)

Сергей Лепехов

"Рост" экономики по Роджерсу и ему подобным пропагандистам - это когда из десяти нужных вещей девять покупаем за ресурсы в Китае (и зачастую отвратного качества), десятую производим сами и из каждого утюга кричим: "Ой, смотрите, какая мы великая держава, как мы много всего производим!" По производству сегодняшней России даже до уровня застойного СССР - как до луны пешком, а поднимать ВВП за счёт роста экспорта ресурсов - это экономика колонии, а не державы...