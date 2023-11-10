Приготовьтесь, сейчас будет обидное (для некоторых).Российская экономика в третьем квартале выросла на 5,1%.
Экономика, глупцы! (с)
Комментарии
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Сергей Лепехов
"Рост" экономики по Роджерсу и ему подобным пропагандистам - это когда из десяти нужных вещей девять покупаем за ресурсы в Китае (и зачастую отвратного качества), десятую производим сами и из каждого утюга кричим: "Ой, смотрите, какая мы великая держава, как мы много всего производим!" По производству сегодняшней России даже до уровня застойного СССР - как до луны пешком, а поднимать ВВП за счёт роста экспорта ресурсов - это экономика колонии, а не державы...
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8 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Похоже эти люди стали что-то подозревать? А если учесть что таков был план у запада изначально то вопрос где были хитрые люди? Которые как оказалось??
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8 час.
Evgenija Palette
Без "напряга" в кошельке?
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7 час.
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