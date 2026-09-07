Тюремная надзирательница, молившаяся о ребенке от заключенного, отсидела шесть месяцев

Бывшая тюремная надзирательница Шарлотта Уинстенли, обвинённая в должностном преступлении, вышла на свободу спустя шесть месяцев заключения, что составляет пятую часть назначенного ей срока в два с половиной года.
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