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FiNE NEWS

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Тюремная надзирательница, молившаяся о ребенке от заключенного, отсидела шесть месяцев

Бывшая тюремная надзирательница Шарлотта Уинстенли, обвинённая в должностном преступлении, вышла на свободу спустя шесть месяцев заключения, что составляет пятую часть назначенного ей срока в два с половиной года.

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