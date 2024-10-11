В Николаеве сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры после взрывов в городе Николаев на юге Украины, заявил глава областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале.
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