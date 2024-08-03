"Громила и обманщик". Роулинг назвала "позором МОК" поединок женщины и трансгендера на Олимпиаде

© AP Photo / Photo by Evan Agostini/InvisionВчера 637 прочитали Джоан Роулинг осудила "громилу и обманщика" Иман Хелиф — якобы женщину-боксера, генетические тесты которой совсем недавно показывали наличие у нее мужской хромосомы, пишет Daily Mail.
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