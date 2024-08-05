Список утверждён. Какие кандидаты будут на довыборах депутата АКЗС в Барнауле?

Имена всех кандидатов, которые появятся в избирательном бюллетене, уже известны 8 сентября 2024 года в Барнауле пройдут довыборы в алтайское Заксобрание по 21-му избирательному округу, в который входит часть Железнодорожного района краевой столицы.
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